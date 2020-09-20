250 درهماً ثمن فحص «كوفيد 19» في دبي

المصدر: دبي - البيان الصحي

أفادت هيئة الصحة بدبي بأنها خفضت، مؤخراً، أثمان الفحوصات المخبرية (PCR) لفيروس كورونا «كوفيد 19»، لتكون 250 درهماً، وذلك تخفيفاً منها على الأفراد، وحرصاً من جانبها على توسيع نطاق الفحوصات الطبية الاستباقية التي تواصلها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية في دبي.

جاء ذلك بعد التنسيق والتوافق مع الجهات المعنية، وتوافقاً من الهيئة مع الاتجاه العام لأثمان الفحوصات، وما هو متبع على مستوى الدولة في هذا الجانب.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، مؤخراً، إنها لن تدخر وسعاً في سبيل تهيئة جميع الظروف وتيسير كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز جهود مكافحة «كوفيد 19»، والحفاظ على سلامة المجتمع وصحة وحياة أفراده.

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