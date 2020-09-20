ندوة بـ«صحة دبي» تناقش الإنفلونزا الموسمية خلال «كورونا»

المصدر: دبي - البيان الصحي

نظمت هيئة الصحة بدبي، الأسبوع الماضي، بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، ندوة افتراضية ناقشت خلالها سبل التصدي لإصابات الإنفلونزا الموسمية خلال جائحة «كوفيد 19» وتشابه أعراضها مع فيروس كورونا المستجد، والممارسات والبروتوكولات العلاجية أثناء التعامل مع المرضى من مختلف الفئات العمرية.

كما ناقشت الندوة التي استهدفت الأطباء والممرضين وممارسي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص بدبي نتائج وتوصيات دراسة بحثية أعدتها الهيئة ممثلة بإدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي حول إصابات الإنفلونزا الموسمية بين سكان دبي.

وشارك في الندوة التي أدارها الدكتور حامد حسين استشاري الدراسات والبحوث وتحليل البيانات بهيئة الصحة بدبي كل من الدكتور عبد الشكور عبدولي رئيس مشارك بمركز الصحة العامة للبحوث في جامعة نيويورك أبوظبي، والدكتورة هبة ممدوح، دكتوراه الصحة العامة بالهيئة.

وأكد المتحدثون على أهمية الدراسة التي تمثل أول محاولة متعمقة لفهم خارطة التوزيعات الوبائية والسريرية للإنفلونزا الموسمية بدبي.

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