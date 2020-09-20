النحفاء أكثر عرضة للاكتئاب

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

نشر علماء من كلية الطب في جامعة سيؤول الكورية الجنوبية نتائج أبحاث تتحدث عن علاقة الاكتئاب بالنحافة.

وفي مقال نشرته مجلة British Journal of Psychiatry، قال العلماء: إنهم توصلوا لتلك النتائج بعد أن قاموا بأكثر من 180 بحثاً علمياً لإيجاد العلاقة بين وزن الجسم والحالة العقلية للإنسان. وأكدوا أن جميع الأبحاث بينت أن النساء والرجال شديدي النحافة يصابون بالاكتئاب على حد سواء، ولكن من غير الواضح بعد ما إذا كان فقدان الوزن هو السبب بالاكتئاب أم العكس.

وأشاروا إلى أنهم وخلال الأبحاث لم يتوصلوا إلى أي نتائج دقيقة تتعلق بموضوع زيادة الوزن والاكتئاب، لكن العديد من علماء النفس يؤكدون أن النساء ذوات الوزن الزائد معرضات للاكتئاب أكثر من غيرهن، في حين لا تنطبق تلك الحالة على الرجال.

وقالت رئيسة قسم الصحة الغذائية في الكلية الملكية البريطانية للطب: إن «الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الأكل غالباً ما يعتقدون أن فقدان الوزن الزائد هو السبيل للسعادة والرضى عن النفس، لكن جميع الأبحاث أكدت أن سوء التغذية وفقدان الوزن الزائد يدمر الحالة المزاجية للإنسان».

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز