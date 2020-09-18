تاج بلاستيكي بستة دولارات يُباع بـ595 ألف دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

عرضت دار "سوذبيز" في نيويورك، خلال مزاد علني، تاجاً بلاستيكياً بمبلغ 594750 دولاراً، في حين بلغ سعره الأصلي لدى شرائه من المتجر ستّة دولارات.

ويرجع سبب الارتفاع البالغ في سعر التاج إلى أن مغني الراب النيويوركي نوتوريوس بي آي جي، الشهير بــ"بيغي"، لبسه خلال جلسة تصوير قبل ساعات من اغتياله، وفقاً لما نشرته "الشرق الأوسط" على موقعها اليوم.

وبقي التاج لدى المصور الذي كان يتولى التصوير خلال الجلسة التاريخية لمصلحة مجلة "راب بيجز"، التي حصلت في مانهاتن بتاريخ 6 مارس 1997.

وبيع التاج مع ثلاث نسخ من صورة "بيغي"، التي أصبحت تاريخية ونُشرت على غلاف "راب بيجز"، بسعر بلغ تقريباً ضعف ما كانت "سوذبيز" تتوقعه، وهو 300 ألف دولار.

ودرجت دور المزادات في السنوات الأخيرة على تنظيم مزادات على أغراض تواكب اهتمامات جيل جديد من هواة جمع الأغراض، منها مزادات على أحذية رياضية نادرة أو على ألواح تزحلق.

وانطلقت «سوذبيز» في تنظيمها هذا المزاد عن الهيب هوب على شعبية موسيقى الراب التي ظهرت في تسعينيات القرن العشرين وأضحت اللون الموسيقي الأكثر شعبية في أمريكا.

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