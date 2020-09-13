«صحة دبي» تشارك العالم احتفالاته باليوم العالمي للعلاج الطبيعي

المصدر: دبي - البيان الصحي

شاركت هيئة الصحة بدبي، الأسبوع الماضي، العالم احتفالاته باليوم العالمي للعلاج الطبيعي الذي صادف الثامن من سبتمبر تحت شعار: «العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل خلال كوفيد 19»، بهدف التوعية بأهمية العلاج الطبيعي للوقاية من الآلام المزمنة والمكتسبة ودوره في تعزيز الصحة بشكل عام، وأهمية الحفاظ على الحركة وممارسة النشاط البدني.

وضمن فعالياتها بهذه المناسبة نظمت الهيئة ممثلة بمركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ندوة افتراضية عن بُعد موجهة إلى موظفي الهيئة حول أنواع التأهيل خلال كوفيد 19، وعدد من التطبيقات والممارسات العملية والتمارين الرياضية خلال الجلوس في المكاتب للمحافظة على النشاط واللياقة البدنية بشكل عام.

كما تهدف الهيئة كغيرها من المؤسسات الطبية العالمية في هذا اليوم إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني، وإعادة تأهيل المصابين حركياً وعقلياً، وتأهيل الجهاز التنفسي وتوسعة الرئة والتنفس الصحيح في ظل جائحة كوفيد 19 وما يرافقها من الحجر الصحي والعمل عن بُعد.

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