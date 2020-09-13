80 برنامجاً تدريبياً إدارياً أنجزتها «صحة دبي» في 5 أشهر

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

تمكنت هيئة الصحة بدبي منذ شهر أبريل الماضي وحتى الآن من تنظيم أكثر من 80 برنامجاً تدريبياً إدارياً استفاد منها أكثر من 2500 موظف عن بُعد، ضمن جهودها المستمرة لتدريب وتطوير العنصر البشري وتأهيله لمواصلة عملية الإنجاز والبناء، ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات التي تخدم طبيعة عمل الهيئة.

وقد واصلت الهيئة عملية التدريب لموظفيها رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بما في ذلك دولة الإمارات بهدف المحافظة على المستوى المتميز للخدمات المقدمة للمتعاملين الداخليين والخارجيين، والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف الهيئة وخططها الاستراتيجية فيما يتعلق بتدريب وتأهيل العنصر البشري بمختلف إدارات وقطاعات الهيئة.

وركزت البرامج التدريبية على عدد من المواضيع المتعلقة بالتطوير الذاتي، والصحة العامة والبيئة وسلامة المرضى والتعامل مع الحرائق، والقيادة، والإبداع والابتكار والذكاء العاطفي، والذكاء الاصطناعي، والعناية بالمتعاملين وسعادة المتعاملين، والجودة العامة والجودة في المجال الصحي، وإدارة الشراكات والموارد البشرية، والشؤون القانونية، والمحاسبة والعقود والمشتريات، وغيرها من البرامج التي تخدم طبيعة عمل الهيئة.

وتستهدف الهيئة تدريب 4000 موظف جديد حتى نهاية العام الجاري، ضمن 100 برنامج تدريبي تم إعدادها وفق الاحتياجات الفعلية لموظفي الهيئة من التدريب والتطوير.

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