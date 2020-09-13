84 % من منشورات ونصائح «فيسبوك» الطبية خاطئة

المصدر: (دبي – البيان الصحي)

تعرضت شركة «فيسبوك»لانتقادات في الآونة الأخيرة، حيث اتهمت بأن منشوراتها باتت تشكل تهديداً للصحة العامة؛ بسبب تفشي النصائح الطبية المضللة.

وكشف بحث لمجموعة «آفاز» الخيرية، أن 84 % من المنشورات التي تحتوي على ادعاءات ونصائح كاذبة تستمر في الانتشار، دون أن تضع الشركة عليها علامة لتحذير المستخدمين من المحتوى المضلل.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، لم تفشل خوارزمية «فيسبوك» في تحديد هذه المنشورات فحسب، بل حقق هذا المحتوى الكاذب نحو 3.8 مليارات مشاهدة في 5 بلدان، في العام الماضي.

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