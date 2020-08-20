علامة في العين تدل على أن مستويات الكوليسترول مرتفعة

المصدر: البيان الإلكتروني

ينتج ارتفاع الكوليسترول عن اتباع نظام غذائي غير صحي، وعندما يواجه الشخص المشكلة التالية في الرؤية، فقد يشير ذلك إلى مستويات عالية خطرة.

ويحتاج كل شخص إلى كمية صغيرة من الكوليسترول في الدم في الجسم، لإنتاج هرمونات مثل الإستروجين والتستوستيرون وللمساعدة في عملية التمثيل الغذائي بكفاءة.

ولكن المستويات الضارة من الكوليسترول يمكن أن تساهم في الإصابة بأمراض القلب، والمخاطر الصحية الخطرة الأخرى. ويمكن أن تكون ومضات الضوء في العيون مؤشرا على أن مستويات الكوليسترول مرتفعة جدا.

وقال الدكتور مارتن سكور، إن جزءا من العين خلف العدسة مليء بهلام يسمى الخلط الزجاجي.

وتابع: "هذا يساعد العين في الحفاظ على شكلها، وتصبح أكثر رطوبة مع تقدمنا ​​في العمر. والنتيجة هي أنها تتقلص بعيدا عن شبكية العين - الخلايا العصبية الحساسة للضوء التي تبطن الجزء الخلفي من العين، والتي تحول الصور إلى نبضات كهربائية تُرسل إلى الدماغ. ويسمى هذا الانكماش بالانفصال الزجاجي الخلفي (PVD)، وغالبا ما يحدث بين سن 50 و75".

واستطرد موضحا: "إذا كان لديك PVD، فهناك احتمال بنسبة 3.4% أن تصاب بتمزق الشبكية. وتشمل أعراض PVD ظهور غباشة في الرؤية. وقد يعاني المصابون من ومضات من الضوء تستمر لعدة ثوان أو دقائق. وإذا ساءت ومضات الضوء، يُطلب إعادة تقييم فورية من قبل طبيب عيون، ولكن في النهاية ستخف الأحاسيس بالضوء الوامض".

وفي دراسة نُشرت في مراجعة قياس البصر، أجري مزيد من البحث عن ارتفاع الكوليسترول وكيف يمكن أن يؤثر على العين.

وقالت الدراسة: "قد تتحرر صمات الكوليسترول من اللويحات داخل الشريان السباتي الداخلي، وتنتقل إلى شرايين الشبكية. وهذه الصمات، التي تسمى لويحات هولينهورست، قد تترافق مع فقدان الرؤية العابر، أو fugax amaurosis.

وتعد هذه اللويحات اكتشافا مهما لأنها مرتبطة باحتمال أكبر للإصابة بالأمراض والوفيات.

وإلى جانب تحرير اللويحات من الشريان السباتي الداخلي، يمكن أيضا أن يكون هناك تراكم للدهون في الوعاء الدموي، ما يؤدي إلى انسداد جزئي ربما يؤدي إلى تغيرات في الشبكية يمكن رؤيتها سريريا".

وأضافت: "تسمى هذه الحالة باعتلال الشبكية بنقص انسياب الدم (أو متلازمة نقص تروية العين) الثانوي لمرض انسداد الشريان السباتي، ويمكن أن يصاحبها نزيف نقطي في منتصف الشبكية المحيطية"، بحسب "روسيا اليوم".

كيفية خفض الكوليسترول

للمساعدة في منع ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، يُنصح بشدة بما يلي:

• اتباع نظام غذائي قليل الملح يركز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

• قلل من كمية الدهون الحيوانية واستخدم الدهون الجيدة باعتدال.

• فقدان الوزن الزائد والحفاظ على وزن صحي.

• الإقلاع عن التدخين.

• تمرن في معظم أيام الأسبوع لمدة 30 دقيقة على الأقل.

• السيطرة على التوتر.

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