"جميلتي بيروت".. أغنية للشاب خالد لمساعدة متضرري لبنان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الملحن محمد يحيى عن تعاون جديد مع الشاب خالد من خلال أغنية "جميلتى بيروت" Elle s’appelle Beirut، وذلك تضامناً مع لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، ومن المقرر طرحها خلال ساعات، كما سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وسيقوم بإخراجها إيلي بربري.

وكشف محمد يحيى في حديث مع ET بالعربي، كواليس التعاون مع الشاب خالد في هذه الأغنية، حيث قال "بدأ الموضوع عندما كلمني روجيه سعد الموزع والدي جي اللبناني، و"قلي إن هما عايزين يعملوا أغنية للشاب خالد يغنيها لبيروت تطوعاً ويروح ريعها للصليب الأحمر لمساعدة الشعب اللبناني في أزمته، وطبعاً أنا لليت الموضوع واشتغلت على اللحن، وبعتها للشاب خالد وعجبتو جداً وتحمس وكتب عليها بالفرنساوي، وخلصناها وبعد كده بعت اللحن للشاعر أحمد مرزوق كتب عليها، والحمدلله الموضوع خلص ب 3 أيام".

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