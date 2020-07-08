الاحتباس الحراري يضاعف عناكب القطب الشمالي

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

شهد أقصى شمال الكرة الأرضية ارتفاع في حرارة قشرته الأرضية، مع تسجيل درجات حرارة قياسية، في الأسابيع الأخيرة، وتكيّف بعض أنواع الحيوانات مع هذه الظروف الاستثنائية.

هذا هو أحد "التأثيرات غير المتوقعة" للتغيّر المناخى، كما توضح صحيفة الأندبندنت، فوفقًا لدراسة علمية نشرها الموقع البريطاني يوم الجمعة 26 يونيو الماضي، فإن الاحترار "السريع" للقطب الشمالي سيؤدي إلى طفرة في مواليد العناكب.

فقد شهدت منطقة القطب الشمالي ارتفاع الحرارة الترابية، وتسجيل أرقام قياسية في درجات الحرارة"، التي ارتفعت بشكل صاروخي منذ الشهر الماضي، متجاوزة المتوسط الاعتيادي بـ 10 درجات مئوية، ما تسبب في اندلاع حرائق وذوبان الثلوج مبكرا.

وقد لاحظ الباحثون أن بعض أنواع الحيوانات، مثل العنكبوت الذئب، تتكيف بالفعل مع هذه الظروف الأكثر دفئًا، بما في ذلك "الصيف الطويل"، حيث تمكنت هذه العناكب من "التفريخ" مرتين خلال الصيف، بدلاً من العدد المعتادة".

تفيد بيانات عن العنكبوت الذئب يعود تاريخها إلى ما يقرب من 20 عامًا"، حسب صحيفة الأندبندنت، بأنه تم القبض عليها ودراستها من قبل "الباحثين في محطة أبحاث Zackenberg في شمال شرق غرينلاند كجزء من برنامج مراقبة النظام البيئي في هذه المنطقة".

ووفقًا للعلماء، "كلما اختفى الثلج مبكرًا من الأرض، زادت نسبة العناكب التي يمكن أن تنتج جيلاً ثانياً في الموسم نفسه"، بحسب (courrierinternational) الفرنسية.

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