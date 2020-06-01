أحذية "التباعد"

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

لاحظ صانع الأحذية الروماني جريجور لوب في مدينة كلوج ترانسيلفانيا بعد فترة وجيزة من بداية الإغلاق الذي أعلن لشهرين، لمنع انتشار فيروس كورونا في رومانيا، أن الناس لا يحترمون قواعد التباعد الاجتماعي.

تفتحت قريحة لوب الإبداعية، فتوصل إلى صناعة أحذية الجلدية ذات أنف طويل للمساعدة على إبقاء الناس بعيدين عن بعضهم بعضا، حيث تأتي هذه الأحذية بمقاس 75 الأوروبي.

قال لوب، الذي يمتهن صناعة الأحذية الجلدية منذ 39 عاماً: "يمكنك رؤية الظاهرة في الشارع، الناس لا يحترمون قواعد التباعد الاجتماعي". "ذهبت إلى السوق لشراء شتلات لحديقتي. لم يكن هناك الكثير من الناس هناك لكنهم استمروا في الاقتراب أكثر وأكثر".

ويضيف: "لو واجه شخصان بعضهما بعضاً وكان يرتديان هذه الأحذية، فستكون بينهما مسافة تقدر بمتر ونصف المتر تقريبًا".

يذكر أن متجر لوب، الذي افتتح في العام 2001، يعتمد إلى جانب بيعه الأحذية الجاهزة، بشكل كبير على الطلبات الخاصة من المسارح ودور الأوبرا في جميع أنحاء رومانيا، بالإضافة إلى فرق الرقص الشعبي التقليدي.

وقد تسبب فيروس كورونا، وما صاحبه من إغلاق وحجر صحي، في إلغاء أو تأجيل أحداث وفعاليات، ما تسبب في إلغاء طلبيات، وبالتالي تقلص الأرباح، إلا أن الرجل كان متفائلا بأن المبيعات ستتعافى بمرور الوقت.

يذكر أن رومانيا، التي سجلت 18791 حالة إصابة بالفيروس التاجي و1240 حالة وفاة، بدأت في تخفيف إغلاقها تدريجيًا في 15 مايو.

قال لوب، الذي قام بتعديل الأحذية الطويلة من نموذج صنعه للممثلين ليتواءم مع مسافة التباعد الاجتماعي، إنه تلقى حتى الآن خمس طلبيات للحصول على أحذية لمسافة التباعد الاجتماعي.

ويضيف: إن صنع زوج من الأحذية، الذي يستغرق يومين ويتطلب مترًا واحدًا تقريبًا من الجلد، يكلف 500 ليو (115 دولارًا).

تجدر الإشارة إلى أن لوب، البالغ من العمر 55 عامًا، بدأ في صنع الأحذية لأول مرة عندما كان في السادسة عشرة من عمره، وهو اليوم يتعلم من إسكافي في عمر الـ 93 عامًا كيفية صنع الأحذية المجرية التقليدية، بحسب "رويترز".

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