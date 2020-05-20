حدس وقناعة ومبادىء.. مراهق يرفض ملايين الدولارات احتراماً لضحايا كورونا

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

في شهر يناير الماضي، كان لدى المراهق الأمريكي آفي شيفمان، البالغ العمر 17 عامًا، حدس رهيب بأن يتحول فيروس كوفيد-19 إلى جائحة.

ولمتابعة تطور الجائحة، قام آفي بسرعة بإنشاء موقع الكتروني يسمى nCoV2019.live ، والذي أصبح منذ ذلك الحين الموقع الأكثر زيارة في العالم حول موضوع كورونا، لحظة ما كان لدى فرنسا، على سبيل المثال، أقل من 100 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس التاجي.

اليوم يزور الموقع أكثر من 30 مليون شخص كل يوم، ما جعل آفي يتلقى العديد من العروض لنشر الإعلانات على موقعه، أحد هذه العروض قدم 8 ملايين دولار لنشر إعلانه في الموقع، لكن الفتى الأمريكي أبلغ ( Busi­ness Insi­der ) بأنه رفض العرض، وفق ما نقل موقع (ulyces.co ) الفرنسي.

يقول آفي "عمري 17 عامًا فقط، لست بحاجة إلى 8 ملايين دولار.. لا أريد أن أكون قناصا للفرص". ويضيف أنه وفق حساباته، كان بإمكانه حتى الآن ربح حوالي 30 مليون دولار كدخل من الإعلانات منذ أن أطلق موقعه، الذي من المتوقع أن يصل عدد زواره إلى مليار زائر تقريبا. ويختم آفي "إن الأموال ليست هدفي".

ويعترف آفي شيفمان بأن إدارته للموقع تستغرق "100٪" من وقت فراغه، وأنه فخور بعمله المنجز، لكنه يرفض أن يصنع اسما لنفسه من خلال جائحة مميت.

وقال آفي: "في المستقبل، آمل أن يكون ضغط إنشاء موقع كهذا على عاتق منظمة الصحة العالمية"، مضيفا أنه "لا يجب أن تكون مسؤولية طفل عشوائي، من الواضح أن الناس يرغبون في الاطلاع إلى الإحصاءات".

وإلى الآن، أمضى آفي بالفعل مئات الساعات في صيانة الموقع وإضافة ميزات جديدة، حيث يقول "يستغرق كل وقتي، لكني أفعل ذلك من كل قلبي".

وهذا المراهق المثالي ليست هناك مكافأة أخرى في انتظاره ما عدا رضاه على نفسه بإفادة الناس وقت الأزمة.

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