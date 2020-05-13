ابتكار «ستارة عناق» الأمهات والجدات

المصدر: إعداد: نهى حوّا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، عدد من الابتكارات البسيطة التي صنعتها الأسر ليتمكن أفرادها من معانقة الأمهات والجدات مع الحفاظ على قيود التباعد الجسدي.

آخر تلك الابتكارات ستارة وقفازات بلاستكية صنعتها فتاة بعمر 10 سنوات ولصقتها بإطار باب مدخل منزل جدتها، لكي تتمكن من معانقتها ومعانقة جدّها، وكان مقطع فيديو آخر قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ابتكار أسرة أمريكية لستارة وقفازات بلاستيكية بالمفهوم نفسه على حبل غسيل.

وقالت الفتاة بايج عن ابتكارها، إنها صنعت «ستارة العناق» بعد مشاهدتها مقاطع فيديو لأشخاص استخدموا اللحاف من أجل معانقة بعضهم بعضاً.

أما هي فقد استخدمت ستائر الحمام وأكياساً بلاستيكية وغراء وأطباقاً غير مستخدمة، وقد ساعدتها والدتها لندساي أوركاي التي تعمل ممرضة في ريفرسايد كاليفورنيا والتي قالت إنها وابنتها عملتا ساعات على تلك الستارة.

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