شاهد.. إفطار وسط الركام التفجيرات

المصدر: البيان الإلكتروني

تناولت وسائل الإعلام الغربية فيديو لعائلة سورية وهي تتناول وجبة الإفطار في الشهر الفضيل وسط ركام المنازل المدمرة جراء القصف.

يذكر أن بعضا من السوريين النازحين هادوا إلى منازلهم، التي دمرت جراء قصف، للسيطرة على محافظة إدلب.

وقضت عائلة طارق أبو زيد يومها بقرية أريحا لاستعادة ولو بعض من ذكريات تمضية شهر رمضان بمنزلهم وسط أنقاضه.

وبدأت حملة قوات الحكومية بسوريا في ديسمبر الماضي، ما أسفر عن نزوح حوالي مليون لاجيء دمرت مدنهم وقراهم بالكامل، بحسب "يورونيوز".

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