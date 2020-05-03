شاهد.. مستشفى يحتفل بآخر مراحل العلاج الكيميائي لرضيع

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل فريق عمل بمستشفى أمريكي بآخر مراحل العلاج الكيميائي لرضيع في عمر الـ 10 أشهر.

ونشرت غابي رودريغيز؛ أم الرضيع أرون، مقطع فيدو مؤثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفريق العمل بمستشفى "جامعة دوك" بمدينة دورهام بولاية نورث كارولينا الامريكية، وهم يحتفلون بابنها.

وقالت غابي: "إنه أحد أفضل الأيام في حياتي".

يذكر أن الرضيع أرون كان يخضع للعلاج من سرطان الدم (اللوكيميا) بالمستشفى، منذ ما يقرب من 6 أشهر.

وكان الأطباء قد اكتشفوا إصابة أرون بهذا المرض عندما كان في الشهر الرابع من عمره.

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