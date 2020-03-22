سؤال وجواب حول فيروس كورونا المستجد

› هل يمكن للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 أن ينتقل عبر الهواء؟

تشير الدراسات التي أُجريت حتى يومنا هذا إلى أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 ينتقل في المقام الأول عن طريق ملامسة القُطيرات التنفسية لا عن طريق الهواء.

› كيف ينتقل المرض؟

عادة تنتشر سلالات فيروس كورونا الأخرى من شخص لآخر، عبر الرذاذ الملوث من شخص مريض (من خلال السعال أو العطس) أو الأيدي الملوثة، أو الأسطح الملوثة.

› هل اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي تقي من فيروس كورونا المستجد؟

لا، اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي، مثل لقاح المكورات الرئوية لا تقي من فيروس كورونا المستجد، فهذا الفيروس جديد تماماً ومختلف، ويحتاج إلى لقاح خاص به. ويعمل الباحثون على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد-2019، وتدعم منظمة الصحة العالمية هذه الجهود.

ورغم أن هذه اللقاحات غير فعَّالة ضد فيروس كورونا المستجد-2019، يُوصى بشدة بالحصول على اللقاح ضد الأمراض التنفسية لحماية صحتكم.

› احمِ نفسك والآخرين من المرض بغسل يديك:

- بعد التعامل مع الحيوانات أو النفايات الحيوانية

- عند اتساخ يديك

- بعد السعال أو العطس

- عند رعاية المرضى

- قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام

- قبل الأكل