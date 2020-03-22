العمر الأفضل لتعلم لغة أجنبية ما قبل سن الـ10

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

خلصت دراسة أمريكية، نشرت نتائجها في جامعة «إم أي تي» الأمريكية إلى مدة زمنية محددة من عمر الإنسان، وصفها الباحثون بـ«المثالية»، لتعلم لغة أجنبية وإتقان التحدث بها. فإذا أردت اكتساب لغة وإتقانها كأصحابها يجب أن تبدأ قبل سن العاشرة من عمرك، كما جاء في البحث.

وقال الباحثون بالجامعة إن الأشخاص يبقون على مهاراتهم العالية في التعلم إلى عمر 17 عاما أو 18 عاماً، لكن قدراتهم تنحدر بعد هذا العمر.

وذكر الموقع الإلكتروني للجامعة أن أكثر من 670 ألف شخص من مختلف الأعمار في العالم شاركوا في البحث، الذي تكون من اختبار بقواعد الإنجليزية نشر على "فيسبوك".