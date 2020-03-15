سؤال وجواب حول فيروس كورونا المستجد

› هل يمكنني شراء بضائع من الإنترنت؟

نعم يمكن شراء البضائع من الإنترنت، حيث لا يوجد أي دليل علمي حتى الآن يثبت انتقال مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من خلال البضائع.

› هل ينتقل فيروس كورونا المستجد من شخص إلى آخر من خلال المرور بالقرب منه؟

لا ينتقل المرض بمجرد المرور بالقرب من شخص مصاب، يجب أن يتم التواصل المباشر على قرب من الشخص المصاب (أقل من مترين) وبشكل متواصل أو ملامسته حتى تنتقل العدوى.

› هل من الآمن طلب الوجبات الغذائية من المطاعم؟

نعم، مع الحرص على طلب الوجبات المطبوخة جيداً.

› لماذا علينا تجنب لمس العينيين والأنف والفم قبل غسل وتعقيم اليدين؟

تلامس اليدين العديد من الأسطح ويمكنها أن تلتقط الفيروسات. وتلوث اليدين قد ينقل الفيروس إلى العينين أو الأنف أو الفم. ويمكن للفيروس أن يدخل الجسم عن طريق هذه المنافذ ويصيبك بالمرض.