التحدّث إلى النفس مفيد للعقل

المصدر: (دبي – البيان الصحي)

أكد علماء أن التحدث إلى النفس يمكن أن يساعد على الشعور بقدر أقل من الحزن، وبالتالي يساعدنا في التحكم بانفعالات الإنسان.

وأشار علماء نفس، في دراسة نُشرت بمجلة Scientific Reports، إلى أن الأشخاص سيتفاعلون بشكل أفضل مع صورهم السلبية وذكرياتهم السيئة لو طرحوا السؤال بصيغة الغائب (ضمير الغائب) لمعرفة ما يشعرون به.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور جاسون موزر: "في هذه الطريقة نفكر أساساً بمخاطبة أنفسنا بضمير الغائب، وهذا يؤدي إلى حقيقة أن الأشخاص يبدؤون في التفكير بأنفسهم بالطريقة نفسها التي يفكرون بها بالآخرين".

ووصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد إجراء دراستين؛ في البداية عُرضت صورٌ سلبية أو محايدة على المشاركين في التجربة، وأظهرت نتائج البحوث أن الأشخاص كانوا أقل حزناً، وأفضل تحكماً في مشاعرهم عندما يتحدثون عن أنفسهم بضمير الغائب.