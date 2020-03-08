سؤال وجواب حول فيروس كورونا المستجد:

› هل تقي الكمامات من فيروس كورونا المستجد؟

الكمامات لا تقي من الأمراض لأنها تجعل الشخص يلامس الوجه كثيراً لضبط وتصليح الكمامة ما يزيد خطورة نقل الفيروس باليد الملوثة من الأسطح وغيرها.

يتم استخدام الكمامة في حالتين:

› في حال وجود أعراض تنفسية عند الشخص مثل العطاس والسعال

› في حال الاعتناء بشخص لديه عدوى تنفسية

› هل المضادات الحيوية تعتبر علاجاً لفيروس كورونا المستجد؟

لا، فالمضادات الحيوية خاصة فقط لمحاربة البكتيريا وليس لديها أية فاعلية ضد الفيروس بشكل عام.

› هل تطعيم الإنفلونزا يقي من فيروس كورونا المستجد؟

لا، تطعيم الإنفلونزا يكون خاصاً فقط بالفيروس المسبب للإنفلونزا، وسلالة كوفيد-19 مختلفة عنها.

› هل يقي الثوم من فيروس كورونا المستجد؟

الثوم غذاء صحي يحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات، لكن لا يوجد دليل على أن تناول الثوم يحمي الأشخاص من فيروس كورونا المستجد.

ندعو كافة أفراد المجتمع إلى تلقي المعلومات الصحيحة من الجهات الصحية الحكومية، وعدم تداول معلومات خاصة بالأمراض بشكل عام، وفي حال طلب أي دعم أو استفسار طبي يرجى التواصل مع: