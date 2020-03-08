4 تطعيمات يجب الحصول عليها عند بلوغ سن الخمسين

المصدر: (دبي – البيان الصحي )

يعد الاهتمام بتطعيمات الأطفال أمراً مهماً، لكن الكثير يهمل أو يجهل أهمية التطعيمات لكبار السن، والتي تقيهم من الأمراض المختلفة التي تزيد خطورة الإصابة بها مع التقدم في العمر.

وأوصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، بـ4 تطعيمات رئيسية للحفاظ على الصحة مع تقادم العمر، إذ لا يعمل الجهاز المناعي بشكل جيد، ما يزيد من الإصابة بالأمراض الخطيرة، وفق ما جاء في موقع با- باميل.

وتشمل هذه التطعيمات الحزام الناري، إذ توصي مراكز السيطرة على الأمراض الأشخاص البالغين من العمر 50 عاماً أو أكثر، بالحصول على لقاح ضد الإصابة بمرض الحزام الناري، والذي يشبه مرض جدري الماء، ويؤدي لظهور الطفح الجلدي والبثور المؤلمة، والالتهاب الرئوي والأمراض المتعلقة به يعتبر هذا اللقاح مهماً للغاية، خاصة ممن تعدت أعمارهم 65 عاماً، ويعانون من أمراض مزمنة في الكبد والقلب والكلى أو مرض السكري، والتيتانوس والدفتريا والسعال الديكي لتعزيز المناعة مرة أخرى والإنفلونزا يجب مع التقدم في السن، الحصول على اللقاحات الخاصة بالإنفلونزا، والتي توفر للجسم الأجسام المضادة ضد سلالات الإنفلونزا الأربعة، لذلك يبدأ الأشخاص بأخذ مطعوم ضد الإنفلونزا من سن 6 أشهر وإلى ما فوق الـ65 عاماً.