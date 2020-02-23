الأمراض العقلية تطارد 20 % من سكان مناطق الحروب

المصدر: دبي _ البيان الصحي

حذرت دراسة لمنظمة الصحة العالمية عن الصحة العقلية والحرب من أن واحداً من كل 5 أشخاص في مناطق الحرب يعانون من الاكتئاب أو القلق أو اضطرابات ما بعد الصدمة أو الاضطراب ثنائي القطبية أو انفصام في الشخصية، فيما يعاني كثير منهم من أشكال حادة من هذه الأمراض العقلية. وصنفت الدراسة الأمراض العقلية لـ3 فئات: طفيفة أو متوسطة أو حادة، ولم تتطرق الدراسة إلى الكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية العامة مثل مرض الإيبولا.

ووجدت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين من المنظمة ومن جامعات كوينزلاند في أستراليا وواشنطن وهارفارد بالولايات المتحدة، أن معدلات الاكتئاب والقلق في مناطق الصراع تزيد مع تقدم العمر وأن الاكتئاب أكثر شيوعاً بين النساء عنه بين الرجال.

ونشرت دورية لانسيت الطبية هذه النتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل أبحاث من 129 دراسة وبيانات من 39 دولة تم إصدارها بين عامي 1980 و2017. وأوضحت المنظمة أن هذه النتائج تسلط الضوء على التأثير بعيد المدى للأزمات الناجمة عن الحرب في بلدان مثل أفغانستان والعراق وجنوب السودان وسوريا واليمن، وأن الأرقام أعلى بكثير منها في وقت السلم حين يعاني واحد من كل 14 شخصاً تقريباً من شكل من أشكال المرض العقلي.