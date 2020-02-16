6 طرق طبيعية قد تغني عن علاج آلام الظهر

المصدر: دبي – البيان الصحي

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كشف موقع بولد سكاي، عن طرق طبيعية قد تغني الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر عن الذهاب إلى الطبيب وتناول الأدوية والمسكنات، وبحسب التقرير فإن آلام الظهر واحدة من أسوأ أنواع الآلام التي يشعر بها الإنسان، لأنها تعيق الحركة ولأن هذه المنطقة من الجسم مسؤولة عن دعم معظم الحركات سواء الانحناء أو المشي أو حتى الجلوس، وبحسب التقرير، تجد طرق طبيعية ونصائح مدهشة للمساعدة في التخلص من آلام الظهر دون الحاجة إلى المسكنات.

1- الضحك

يعمل على زيادة مستويات الإندورفين والتي بدورها تقلل من آلام الظهر.

2- تقليل التوتر والإجهاد

يتسبب الإجهاد في تصلب عضلات الظهر، والحد من التوتر يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الظهر.

3- التدليك

زيارة مختصي التدليك مرة واحدة أسبوعياً يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الخلف وتقليل الألم.

4- التمارين الرياضية

حاول ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لأنها تساعد على زيادة تدفق الدم إلى المنطقة الخلفية وإنتاج الإندورفين.

5- تمارين التمدد

مدد ظهرك في كل صباح لأن تمارين التمدد تساعد على تخفيف عضلات الظهر وتقلل الألم والالتهاب.

6- استخدام العبوات

يمكن استخدام العبوات المثلجة أو الساخنة على ظهرك للمساعدة في تقليل الالتهاب والألم بشكل فعّال.