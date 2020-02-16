الجنين يشعر بالألم أثناء الإجهاض حتى قبل بلوغه 5 أشهر

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة حديثة صادمة عدم صحة التقديرات السابقة فيما يتعلق بقدرة الجنين على الشعور بالألم في الأشهر الأولى من الحمل.

ويبرر العديد من علماء الغرب إمكانية الإجهاض الاختياري بالادعاء أن الجنين لا يشعر بالألم خلال الأشهر الـ 5 الأولى من الحمل، ولكن الآن كشفت دراسة حديثة أجراها باحثو الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد، أن الجنين يكون قادراً على الشعور بالألم قبل بلوغه 24 أسبوعاً، ما يشير إلى أنه يمكن أن يعاني أثناء عملية الإجهاض.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، حتى الآن، كان المجتمع الطبي يجمع على أن الأجنة لا يمكن أن تشعر بالألم قبل مرور 24 أسبوعاً على الحمل، ولذلك يكون الإجهاض غير قانوني في بريطانيا بعد تلك المدة، باستثناء الحالات الخاصة، لكن الدراسة البريطانية الأخيرة تشير إلى وجود علامات على شعور الأجنة بالألم منذ بداية الأسبوع الــ 13، أي خلال الشهر الرابع.