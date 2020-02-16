أدمغة كبار السن تشيخ بسرعة أقل

المصدر: دبي – البيان الصحي

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن كبار السن يحتفظون لفترات أطول بقدراتهم المعرفية الإدراكية، بسبب حيوية أدمغتهم الفائقة. وأظهرت أعمال الباحث في علم النفس العصبي أماندا كوك، من جامعة نورث وسترن، أن قشرة دماغ هؤلاء الطاعنين في السن أكثر سمكاً بكثير من المتوسط تؤدي إلى زيادة أكبر في مقاومة فقدان الذاكرة والخرف المرتبط بالعمر. وتعتبر المادة الرمادية التي تغطي نصفي الكرة الدماغية هي مقر الفكر والذاكرة، والرؤية، والمعلومات الحسية الأخرى.

وخلال الدراسة، تعرض الطاعنون في السن لفقدان في حجم القشرة الدماغية أقل سرعة مرتين من غيرهم من المشاركين. وقال الباحث في علم النفس العصبي، أمندا كوك: غالباً ما يرافق الشيخوخةَ تدهور معرفي نمطي أو، كما هو الحال في بعض الحالات، تدهور معرفي أعمق يوصف بالخرف. ويضيف أمندا كوك أن وجود كبار السن يوحي بأن التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في السن ليس أمراً حتمياً.