الأشخاص الأكثر ذكاءً يفضّلون قضاء أوقاتهم بمفردهم

المصدر: دبي – البيان الصحي

نشر باحثون بريطانيون مؤخرًا في مجلة «علم النفس البريطانية»، بحوثًا اهتمت بدراسة الرابط ما بين ذكاء الأشخاص وما بين الكثافة السكانية والعلاقات التي تربطهم بمجتمعهم، وعلى عكس ما كانت تظهر النتائج التقليدية من أنّ الأشخاص الاجتماعيين هم أكثر سعادة وذكاءً، أثبتت هذه الدراسة الأخيرة أن العكس صحيح.

الاستطلاع أُجري على ما يقارب 15000 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 28 سنة، ووجد الباحثون أمرًا مثيرًا للاهتمام في نتائج الاستطلاع، الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى IQ عالٍ، هم في الغالب أقلّ اهتمامًا بالنشاطات الاجتماعية، بما في ذلك مجرّد التسكّع مع الأصدقاء. وبينت الدراسة أن الأشخاص الذين يتمتعون بنسب ذكاء عالية، يفضلون قضاء وقت أقلّ في بناء العلاقات الاجتماعية، ويركّزون بدلًا من ذلك على تحقيق أهداف طويلة الأمد. بمعنى آخر، الانخراط في العلاقات الاجتماعية، يشتّت انتباههم عن أعمالهم المهمّة أو يقطع تدفق تركيزهم عن المشروع الذي يعملون عليه.