تحذير من مخاطر استخدام أفران الميكروويف

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذّر تقرير من مخاطر استخدام أفران الميكروويف وتأثيراتها على زيادة معدل السُّمنة وعلى صحة الإنسان بشكل عام، مشيراً إلى أنه قد يسبب الوفاة.

وقال التقرير الذي نشره موقع epanews.fr، إن جزءاً من المستهلكين يموتون يومياً لأنهم ما زالوا يتناولون أطعمة ميّتة تقتلها أفران الميكروويف، موضحاً أنهم في البداية يتناولون قطعة سليمة تمامًا محمَّلة بالفيتامينات والمواد المغذية، ثم يخضعونها لأشعة الميكروويف فتدمّر هذه الأشعة كل شيء تقريباً من جانبها المغذي.

وأشار إلى أن اختراع أفران الميكروويف واستعمالها بشكل شامل من قبل السكان، يتزامنان مع بداية ظهور السُّمنة في الدول المتقدمة، مضيفاً: لقد أتاح الميكروويف ليس فقط أكل المزيد من الأطعمة التي تزيد السُّمنة، وإنما دمرَّ أيضاً غالبية العناصر الغذائية للطعام، وترك المستهلكين في حالة متزايدة من الإفراط بتناول الطعام مع سوء التغذية.