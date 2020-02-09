النوم على البطن يسبب آلام الظهر والرقبة

المصدر: دبي- البيان الصحي

يعتبر النوم الجيد مفتاحاً لصحة جيدة، لذلك يوصي الباحثون بالحصول على 7 – 8 ساعات من النوم كل ليلة، فقد يزيد الإفراط في النوم أو التقليل منه من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكري وأمراض القلب ومشاكل الصحة العقلية والعقم وغيرها.

ووفقاً لمجلة (ذا هيلث سايت)، من الشائع أن ينام المرء على بطنه، ولكن هذا أمر مضر بالصحة، فعلى الرغم من أن النوم على البطن قد يساعد على منع انقطاع النفس أثناء النوم وتقليل الشخير، إلا أنه يسبب آلام الظهر والرقبة والأضرار التالية:

النوم على البطن يضع ضغطاً إضافياً على الظهر والعمود الفقري، ونظراً لأن معظم الوزن يقع في منتصف الجسم، فإن وضع النوم هذا يصعب بقاء العمود الفقري في وضع محايد، وهذا الضغط على العمود الفقري قد يزيد الضغط على أجزاء الجسم الأخرى. النوم على البطن يتطلب قلب الرأس إلى الجانب، وهذا يعني أن الشخص يلف رقبته، ما يخل بوضع رأسه والعمود الفقري.