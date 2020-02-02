حُقن مطوّرة تخزّن المعلومات الطبية تحت الجلد

المصدر: دبي – البيان الصحي

طوّر باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طريقة جديدة لتسجيل تاريخ تلقيح المريض؛ حيث يتم تخزين البيانات الطبية في نمط من الصبغة، وهي غير مرئية للعين المجردة، والتي يتم حقنها تحت الجلد في نفس الوقت الذي يتم فيه إعطاء اللقاح.

وقال كيفن ماكهيو، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الحيوية في جامعة رايس: «في المناطق التي لا توجد فيها بطاقات التطعيم الورقية على الإطلاق، ولا توجد بها قواعد إلكترونية للبيانات، يمكن لهذه التقنية أن تتيح الكشف السريع عن تاريخ تلقيح المرضى لضمان تلقيح أو تطعيم كل طفل».

وأظهر مؤلفو الدراسة أن الصبغة الجديدة، التي تتكون من بلّورات نانوية تسمى النقاط الكمومية، يمكن أن تبقى لمدة خمس سنوات على الأقل تحت الجلد، حيث تنبعث منها أشعة تحت الحمراء يمكن اكتشافها بواسطة هاتف ذكي مجهز بشكل خاص.

وقالت آنا جاكلينك، عالمة أبحاث في معهد كوخ لأبحاث السرطان التكاملية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «لإنشاء سجل طبي على المريض، طوّر الباحثون نوعًا جديدًا من النقاط الكمومية القائمة على النحاس، ينبعث منها الضوء في الطيف القريب من الأشعة تحت الحمراء، وتكون مغلفة في جسيمات دقيقة، ويسمح هذا التغليف للصبغة بالبقاء في مكانها، تحت الجلد، بعد الحقن».