علاقة وثيقة بين برودة الجو وارتفاع ضغط الدم

المصدر: دبي – البيان

أثبتت دراسة حديثة أن هناك علاقة وثيقة بين برودة الجو وارتفاع معدل ضغط الدم في جسم الإنسان، وهذه قد تكون بشرى سارة للمرضى، إذ يمكنهم ببساطة التحكم في درجة الحرارة بمنازلهم حتى يتفادوا ارتفاع ضغط الدم.

وحسب ما نشره موقع «با – باميل» الإلكتروني، فإن إحدى جامعات ولاية كاليفورنيا أثبتت أن ارتفاع ضغط الدم يزيد في الأماكن المغلقة الباردة، فكلما كانت درجة الحرارة منخفضة والطقس بارد زاد ارتفاع معدل ضغط الدم لدى الأشخاص والمرضى الذين لديهم تاريخ مرضي مع ضغط الدم.

وقال دكتور ستيفن جيفراج، إن هذه الدراسة ساعدت في تفسير ارتفاع معدلات ضغط الدم، وكذلك الزيادات الكبيرة في الوفيات الناجمة عن السكتات الدماغية وأمراض القلب التي يتسبب فيها ارتفاع ضغط الدم في أشهر الشتاء، لذلك يتحتم وضع نتائج هذه الدراسة في عين الاعتبار وأخذ درجات الحرارة في الأماكن المغلقة والباردة بشكل جدي في أثناء التشخيص وقرارات العلاج وفي مقالات ونصائح الصحة العامة.