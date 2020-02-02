السُّل.. مرض خطير ينتقل عبر الهواء

المصدر: دبي – البيان الصحي

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يعد السُّل مرضاً معدياً خطيراً يُصيب الرئة في الأساس، وتنتقل البكتيريا التي تتسبَّب في الإصابة بالمرض من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ الذي يخرج في الهواء بعد حالات السعال والعطس.

أبرز الأعراض:

سعال يستمر 3 أسابيع أو أكثر

السُعال المصحوب بخروج الدم

ألم في الصدر أو ألم مصاحب للتنفس أو السعال

فقدان الوزن غير المقصود

التعب

الحُمّى

التعرق أثناء الليل

القشعريرة

فقدان الشهية

عوامل الخطر:

ضعف الجهاز المناعي

فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)/ مرض الإيدز (AIDS)

داء السُّكَّري

مرض الكلى الحاد

بعض أنواع السرطان

علاج السرطان، مثل العلاج الكيميائي

الأدوية المعطاة لمنع رفض الأعضاء المزروعة

بعض الأدوية المستخدمة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي

كرون والصدفية

سوء التغذية

حداثة السن أو السن المتقدمة

المُضاعَفات:

آلام في العمود الفقري

تلف المفاصل

تورم الأغشية التي تغطي الدماغ (التهاب السحايا)

مشاكل في الكبد أو الكلى

اضطرابات القلب

الوقاية:

العزل وعدم تعريض الآخرين للإصابة بالجراثيم

عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة

افتحِ النوافذ واستخدِم المروحة لطرد الهواء الداخلي إلى الخارج

استخدم منديلاً لتغطية الفم حين الضحك أو العطس أو السعال

ضع المنديل الجاف في كيس، وأغلق الكيس بإحكام وألقِهِ بعيداً

ارتداء كمامة طبية حين تكون مع أشخاص آخرين في الأسابيع الثلاثة الأولى من العلاج قد يساعد على تقليل خطر العدوى

أكمال جرعة العلاج المُقرَّرة بالكامل

مناطق يكثر فيها المرض:

إفريقيا

شرق أوروبا

آسيا

روسيا

أمريكا اللاتينية

جزر الكاريبي