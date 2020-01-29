إجراء عملية على القلب باستخدام خلايا جذعية خاصة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال فريق من الباحثين اليابانيين إنه أجرى عملية على القلب باستخدام نوع خاص من الخلايا الجذعية، يسمى خلايا iPS، بحسب "موقع "اليابان بالعربي".

وذكر أن عملية قلب من هذا النوع هي الأولى في العالم.

يذكر أن الخلايا الجذعية المستحثة تخلّق من إعادة برمجة خلايا بشرية ويمكن أن تنمو إلى أنواع مختلفة من أنسجة الجسم.

وطور فريق جامعة أوساكا بقيادة البروفيسور يوشيكي ساوا شرائح من خلايا عضلات القلب منتجة من خلايا iPS.

ويعمل الفريق على ترسيخ أسلوب علاجي لمرضى يعانون من مشاكل خطيرة في القلب، بحيث توضع هذه الشرائح على القلب.

وقال الفريق الاثنين الماضي إنه أجرى العملية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكان يعتقد أن قلب المريض كان معتلا إلى درجة عدم الاستجابة للعلاج بالأدوية التقليدية.

وقال الباحثون إن العملية تكللت بالنجاح، وإن المريض نقل إلى جناح المرضى الاعتيادي صباح يوم الاثنين.