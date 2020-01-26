العقاب يُفاقم التبول اللاإرادي

المصدر: (دبي – البيان الصحي )

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين الآباء من معاقبة أطفالهم بسبب تبولهم اللاإرادي أثناء النوم؛ حيث إن العقاب يتسبب في تفاقم المشكلة، بالإضافة إلى أنه يجعل الأطفال أكثر عُرضة للإصابة باكتئاب شديد.

وأوضحت الرابطة الألمانية أنه عادةً ما يتبول الأطفال، الذين يتعرضون للعقاب، لاإرادياً أكثر من أقرانهم، الذين لا يتعرضون للعقاب، مضيفةً أن أعراض الاكتئاب تظهر لدى الأطفال المتعرضين للعقاب بشكل أكثر وضوحاً من الآخرين.

وبدلاً من العقاب، أكدت الرابطة أنه من الأفضل البحث عن أسباب التبول اللاإرادي، موضحة أنه قد يرجع مثلاً إلى النوم العميق وصعوبة الاستيقاظ، ما يحول دون إدراك مخ الطفل لإشارة امتلاء المثانة.

ومن المحتمل أيضاً أن يرجع التبول اللاإرادي إلى تأخر النمو أو البرودة بسبب وضع سرير الطفل بجانب النافذة مثلاً وقد يكون الإمساك سبباً للإصابة بالتبول اللاإرادي؛ حيث تضغط الأمعاء الممتلئة على المثانة، لذا فإنه من المفيد في هذه الحالة تناول عصير البرقوق أو التفاح مثلاً.

كما يساعد تغيير النظام الغذائي في مواجهة مشكلة التبول اللاإرادي؛ حيث ينبغي تجنب المواد الغذائية، التي تتسبب في تهيج المثانة، مثل المشروبات الغازية والفواكه الحمضية والأطعمة المحتوية على الكافيين.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الأطفال الذهاب إلى المرحاض قبل الخلود إلى النوم.