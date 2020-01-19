80 % من الأمراض مرتبطة بأسلوب الحياة

المصدر: دبي – البيان الصحي

أكدت دراسة تشيكية حديثة ارتفاع عدد الأمراض، التي يمكن للإنسان أن يتجنب الإصابة بها في حال ابتعاده عن العوامل التي تتسبب بها، مثل قلة الحركة والتعرض المستمر للتوتر وتناول مواد مدمنة ونوعية الطعام غير الصحي.

وأكد الدكتور بافل هروبون الذي أعد الدراسة أن ما بين 70 ــ 80% من العوامل التي تتسبب بنشوء الأمراض ترتبط بنوعية حياة الإنسان وتصرفاته، ما يعني أن الإنسان يمتلك حيزاً واسعاً لمنع نشوء هذه الأمراض في حال امتلاكه الإرادة والعزيمة للتصرف بشكل جيد، لا سيما أن المجالات واسعة لتنفيذ ذلك.

وأشار إلى أن الأمراض المعدية لم تعد ومنذ فترة طويلة العدو الرئيس للأطباء والمرضى، لأن التقدم الذي أحرز في الطب وعمليات التطعيم ضد مختلف الأمراض جعل الإصابة بمثل هذه الأمراض في تراجع كبير، غير أنه حلت مكانها الأمراض غير المعدية أو ما يسمى بأمراض الحضارة المعاصرة، الأمر الذي يمثل إثقالاً ليس فقط على القطاع الصحي، وإنما على اقتصادات الدول.