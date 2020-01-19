المصدر: (دبي – البيان الصحي)

أكدت الجمعية الألمانية لعلاج السكتة الدماغية، أن السيدات أكثر عُرضة للإصابة بالسكتة الدماغية من الرجال.

وأوضحت أن علماء بجامعتي ستوكهولم وبرمنغهام توصلوا إلى أن السيدات المصابات بالرجفان الأذيني يزداد لديهن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 18% عن الرجال المصابين بالمرض ذاته، الذي يندرج ضمن اضطرابات نظم القلب. وبينما يرتفع خطر السكتة الدماغية لدى المدخنين من الرجال بمعدل 1.7 ضعف، فإنه يرتفع لدى المدخنات بمعدل ثلاثة أضعاف، لاسيما في حال تعاطي حبوب منع الحمل في الوقت ذاته.

وأشارت الجمعية إلى أن الأعراض المميزة للسكتة الدماغية تتمثل في اضطرابات مفاجئة في الرؤية أو الكلام أو الفهم أو الشلل على أحد الجانبين أو الخدر، بالإضافة إلى صداع شديد ومفاجئ.