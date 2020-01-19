خبراء: المكملات الغذائية للحوامل هدر للمال

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

أظهرت دراسة حديثة نشرتها المجلة الطبية البريطانية أن الفيتامينات التي يتم تسويقها على اعتبار أنها مكملات غذائية للملايين من الأمهات الحوامل، لا فائدة منها وتعتبر مضيعة وهدراً للمال.

وكشفت صحيفة «ميرور» البريطانية أنه على الرغم من أنه يتم تسويق هذه المكملات الغذائية بشكل كبير وسيلةً لمنح أبناء الحوامل أفضل بداية ممكنة في الحياة، فإن تلك الدراسة الحديثة تشير إلى أنه من غير المرجح أن يكون لها أي فائدة على الإطلاق بالنسبة للغالبية العظمى من النساء الحوامل أو أطفالهن، وأنها مجرد «نفقات غير ضرورية»، وذلك وفقاً لأكبر مراجعة تمت من أي وقت مضى.

وتوضح الدراسة أنه بدلاً من ذلك، ينبغي على الأمهات التركيز على تحسين «النظام الغذائي الشامل» والتمسك بمكملات حمض الفوليك وفيتامين (D).

تم استخلاص هذه النتائج من مراجعة الأدلة الناتجة عن عشرات الدراسات العالمية التي ضمّت أكثر من 100 ألف امرأة حامل، وقد اكتشف الخبراء أن مجموعة واسعة من الفيتامينات والمكملات الغذائية التي يجري تسويقها بشكل كبير بين النساء في جميع مراحل الحمل غير ضرورية أو غير مفيدة للأم أو الطفل.