النوم الطويل قد يُسبب الخرف

المصدر: دبي - البيان الصحي

اكتشف علماء من المركز الطبي لجامعة بوسطن الأمريكية، أن الناس الذين ينامون أكثر من 9 ساعات معرضون مرتين لخطر الإصابة بحالة الانتكاس الدماغي (الخرف) مقارنةً مع أولئك الذين ينامون أقل من ذلك.

ويأتي هذا الاكتشاف بعد أن درس الباحثون لمدة 10 أعوام عينة من الأشخاص الذين ينامون أكثر من 9 ساعات، وآخرين ينامون أقل من 9 ساعات.

ويرى الباحثون أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي إلى فهم أفضل لـ الخرف، وتوفير علاجات متقدمة له، كما ويمكنها أن تساعد العلماء في اكتشاف علامات مبكرة للخرف قبل أن تصبح حالة غير قابلة للعلاج للحد من تدهور حالة المريض.