الرقص والغناء وزيارة المتاحف أنشطة مفيدة للصحة

المصدر: دبي - البيان الصحي

يمكن للأنشطة الثقافية والإبداعية مثل الرقص والغناء أو زيارة المتاحف أن يكون لها تأثير إيجابي على الصحة البدنية والعقلية، حسب ما ذكرته وكالة أوروبية معنية بالصحة. وأفاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، والذي يتخذ من كوبنهاغن مقراً له، بأن الموسيقى والغناء أثبتا على سبيل المثال أنهما مفيدان في تحسين الانتباه والذاكرة للأشخاص الذين يعانون من الخرف. واستندت النتائج إلى دراسة أجريت على أكثر من 900 منشور حول فوائد الفنون من الطفولة إلى مرحلة البلوغ وحتى الشيخوخة.

وقالت بيروسكا أوستلين، المديرة الإقليمية المؤقتة لمنظمة الصحة العالمية: «الأمثلة المذكورة... تُظهر الطرق التي يمكن للفنون من خلالها مواجهة التحديات الصحية (اللعينة) أو المعقدة مثل مرض السكري والسمنة والأمراض العقلية»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وخلصت الدراسة إلى أن الاستماع إلى الموسيقى يساعد على التحكم في مستويات الغلوكوز في الدم خلال المواقف العادية والمجهدة لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري أو غير المصابين، حسبما ذكر التقرير. ويذكر أن تقرير لمنظمة الصحة العالمية قال إنه يمكن إنقاذ ملايين الأشخاص على مستوى العالم من خلال استثمارات هادفة في التغذية الصحية.