بارقة أمل لمرضى الزهايمر

المصدر: البيان الإلكتروني

اكتشف علماء نظرية حديثة لعلاج مرض الزهايمر عن طريق إشعاع ضوئي موجه مباشرة للدماغ عبر الأنف.

وتم تجربة الاستراتيجية الجديدة على 228 شخصاً في الولايات المتحدة وكندا، وجاءت النتائج مبشرة من خلال استرجاع بعض المرضى ذاكرتهم ومهاراتهم في القراءة والكتابة.

وحسب تقرير "الإخبارية نت" سيكون العلاج في حال اعتماده بشكل كامل الأول من نوعه، ما يعطي بارقة أمل جديدة لمرضى الزهايمر، كون الأدوية المتاحة حاليا تعمل على تأخير تطور الأعراض أو إبطاء تقدمها دون القدرة على مكافحتها بشكل كامل.

وأعرب الدكتور ليم المدير التنفيذي لشركة Vielight الكندية والمخترع للعلاج الحديث عن طموحه بأن تسهم دراساته في القضاء نهائيا على الزهايمر.