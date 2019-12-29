100 مليون دولار لمكافحة الزهايمر

يعتزم الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، استثمار 50 مليون دولار في صندوق اكتشاف مرض الخرف، وهو صندوق لرأسمال المخاطر يجمع بين جهود شركات للأدوية والحكومة لإيجاد علاج للمرض الذي يذهب بالعقل.

ونقلت رويترز عن غيتس، المشارك في تأسيس شركة «مايكروسوفت» قوله: إن الاستثمار، وهو شخصي لا يتبع لمؤسسة «بيل أند ميليندا غيتس» الخيرية، سيتبعه استثمار بقيمة 50 مليون دولار أخرى في مشاريع ناشئة تعمل في الأبحاث المتعلقة بمرض الزهايمر.

وأوضح أنه في ظل الزيادة المتسارعة في أعداد مرضى الزهايمر، والأشكال الأخرى من الخرف، فإن المرض يتسبب في خسائر متزايدة على الصعيدين الوجداني والمالي مع التقدم في العمر.