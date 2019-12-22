باحثون: الحب مُسكّن ممتاز للألم كـ«المخدرات»

المصدر: دبي- البيان الصحي

أكد باحثون في كلية الطب بجامعة ستانفورد، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة Plos One: أن رؤية الحبيب يمكن أن تقلل بالفعل من المعاناة التي نعاني منها، على غرار ما تفعله الجزيئات التقليدية المضادة للألم، لأن الحب، تماماً مثل الخوف أو الشجاعة، هو أبعد ما يكون عن أن يكون شعوراً خالياً من أي بصمة بيولوجية.

وتكشف الدراسة، أنه «في حين أن الحب من النظرة الأولى هو رد فعل سريع جداً تتفاعل فيه ما لا يقل عن اثنتي عشرة منطقة من الدماغ، فإن بقية القصة، هو أن الحب، يمكن أيضاً أن يؤدي إلى ردود فعل فسيولوجية مهمة منها النشوة، وفقدان الشهية، وزيادة معدل ضربات القلب، وفائض في الطاقة».

وتابعت «هذه التفاعلات ناتجة عن إفراز هرمونات معينة، بما في ذلك الدوبامين، الذي يعمل على منطقة معينة من الدماغ صارت جداً معروفة اليوم، وهي نظام المكافأة»، فعلى غرار المخدرات أو اضطرابات الوسواس القهري، فالحب يمكن أن يفسح المجال لشعور بالنقص عندما يكون موضوع الرغبة غائباً.