علماء يدرسون إنتاج أعضاء «مهجنة» لعلاج السكري

المصدر: دبي- البيان الصحي

أفاد علماء أمريكيون، بأنهم اقتربوا من إعداد علاج لمرض السكري؛ بإنتاج أعضاء جسدية مهجنة، من إنسان وخروف، من دون غدة البنكرياس.

وأشار العلماء في جامعة «ستانفورد» بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى أنهم قاموا بزراعة مزيج من الخلايا البشرية والحيوانية داخل رحم خرفان؛ للقيام بالتجارب عليها، وأن الخطوة التالية ستكون زراعة خلايا جذعية بشرية داخل أجنة خرفان، في حال تم الحصول على الموافقة من قبل الجهات المختصة في الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة «ديلي إكسبرس» البريطانية، نقلاً عن الدكتور هيرو ناكوشي، المشرف على تلك التجارب قوله، إنه سيتم العمل على تعديل جينات تلك الأجنة؛ حتى تنمو دون بنكرياس.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حال نجاح التجربة؛ فإنه سيتم زرع عدد غير محدد من الأعضاء البشرية المطلوبة، مضيفة أن التجارب ستستمر لنحو 70 يوماً إضافية.