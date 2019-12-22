اختبار جديد للكشف عن سرطان الفم عبر اللعاب

المصدر: دبي- البيان الصحي

كشف علماء في جامعة ديوك بولاية نورث كارولينا، عن اختبار جديد للعاب، يمكن من خلاله تشخيص سرطان الفم والبلعوم الناجم عن فيروس الورم الحليمي البشري.

وقال العلماء: إن التجارب أثبتت نجاح الاختبار وفاعليته في تشخيص سرطان الفم والحنجرة حيث بلغت نسبة دقته 80 في المئة. وأكد العلماء أن الاختبار الذي يمكن أن يتم إجراؤه خلال 10 دقائق، قادر على اكتشاف الإصابة بالسرطان في وقت مبكر، ما يعطي المرضى آملاً كبيراً في الشفاء.

ويستخدم الاختبار شريحة تم تطويرها لعزل الجزيئات الدقيقة المعروفة بإكسوسومز، والتي يتم إفرازها في سوائل الجسم وتكون مسؤولة عن نقل الجزيئات بين الخلايا، ومن ثم فحص هذه الجزيئات والتحري عن خلايا السرطان.