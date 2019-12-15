دراسة: مضيفات الطيران أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة صادمة أجراها باحثون في جامعة هارفارد الأمريكية، أن مضيفات الطيران، هنّ الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان بين النساء العاملات.

ووفقاً للدراسة التي شملت 5366 مضيفة طيران، تتعرض مضيفة طيران واحدة من بين كل 7 للإصابة بالسرطان.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، كشفت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 50% لدى مضيفات الطيران، مقارنة بالنساء العاملات في مهن أخرى، إذ إن العمل في ارتفاع عال جداً عن سطح الأرض، يرفع نسبة الإصابة بالإشعاع الكوني من 100 إلى 300 مرة.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة أيرينا موردوخوفيتش، المسؤولة عن الدراسة، قولها: إن النتائج كانت مفاجئة بسبب انخفاض الوزن والإقبال على التدخين لدى مضيفات الطيران. وبينت الدراسة ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان لدى المضيفات خلال السنوات الماضية، بسبب زيادة معدل ارتفاع الطائرات عن الأرض، وطول مدة الرحلات، مقارنة بالسابق.