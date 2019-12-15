تحذيرات من احتواء الوجبات السريعة على مواد كيميائية ضارة

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذّرت دراسة أمريكية حديثة من أن تناول الوجبات السريعة في المطاعم ومنافذ الأطعمة الجاهزة، يجعل الأشخاص أكثر عرضة لمواد كيميائية ضارة بالصحة تسمى الفثالات.

الدراسة أجراها باحثون بمعهد ميلكن للصحة العامة في جامعة جورج واشنطن، ونشروا نتائجها، في عدد الأربعاء، من دورية (Environment International) العلمية.

والفثالات هي مجموعة من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المنتجات البلاستيكية والمطاط والدهانات ومستحضرات التجميل والعطور، لإكسابها الليونة والمرونة اللازمة.

وتحتوي مواد تعبئة وتجهيز الأطعمة على الفثالات، مثل العبوات البلاستيكية والقفازات المستخدمة في إعداد الأغذية، ومعدات تجهيز الأغذية وغيرها من المواد المستخدمة في مطاعم الوجبات السريعة.

وحسب الدراسة، فإن هذه المواد الكيميائية يمكن أن تتسرب من مواد تعبئة وتجهيز الأطعمة إلى الأغذية، وتصل إلى الجسم، حيث تعمل على تعطيل الهرمونات وترتبط بقائمة طويلة من المشكلات الصحية أبرزها السكري من النوع الثاني ومشاكل الخصوبة، ومضاعفات الحمل وغيرها.