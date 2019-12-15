انتهاء صلاحية الدواء لا يعني عدم قابليته للاستعمال

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد تقرير طبي أن تاريخ انتهاء صلاحية الدواء كما هو مدوّن على العلب لا يعني أن هذا الدواء غير قابل للاستعمال بعد ذلك التاريخ.

وأشار تقرير متخصص نشرته مجلة الاتحاد الطبي الأمريكي – جاما أن بعض الأدوية يمكن أن تحتفظ بصلاحيتها للاستخدام لمدة 40 سنة بغض النظر عن تاريخ انتهاء الصلاحية.

وقالت الدراسة التي أعدها المركز الطبي في هارفارد، إن تواريخ الصنع وانتهاء الصلاحية هي متطلبات كانت فرضتها هيئة الغذاء والدواء الحكومية عام 1979 لضمان التزام صانع الدواء بألا يفقد العقار أياً من خواصه العلاجية خلال هذه الفترة.

الدراسة الاستقصائية التي أجريت على مدى 40 سنة أظهرت أن 90% من إجمالي 100 صنف من العلاجات سواء المتاحة على الرفّ أو التي لا تصرف إلا بوصفة، تظل صالحة للاستخدام مدة 15 سنة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المكتوب على العلبة.