النوم مع التدفئة في الشتاء قد يضر بالصحة

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذر خبير في النوم من تشغيل التدفئة طوال الليل على صحة النائم في الغرفة.

وقال جيمس ويلسون: إن النوم مع التدفئة المركزية في الشتاء، يمكن أن يسبب مشكلات صحية، لأنه يشجع «تقلبات درجات الحرارة الكبيرة» التي تجد أجسامنا صعوبة في التعامل معها، وقد تؤدي هذه التقلبات إلى صعوبات في النوم، أو إعاقته، حسب صحيفة ميرور البريطانية.

وبدلاً من تدفئة غرفة النوم، ينصح ويسلون بإبقاء غرفة النوم أكثر برودة من بقية المنزل، ليشجع انخفاض الحرارة الأساسية للجسم إلى الدرجة التي نحتاجها للنوم.

وأوضح: «غالباً ما يتم إخبارنا بأن حرارة غرفة النوم يجب أن تكون من 16 - 18 درجة مئوية، ولكن بالنسبة للبعض هذه الأجواء باردة للغاية».

وأكد أن الحرارة الأكثر أهمية للنوم، هي ما بين المرتبة واللحاف، ويجب أن تتراوح بين 27 و29 درجة.