تجميل الأنف في 5 دقائق من دون جراحة

المصدر: دبي - البيان الصحي

طوّر باحثون من كلية أوكسيدنتال الطبية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية تقنية ثورية لتجميل الأنف في غضون خمس دقائق، بدلاً من العمليات الجراحية التي قد تحدث مضاعفات صحية.

وشرح مايكل هيل، أحد المشاركين في البحث، أن التقنية الجديدة تنطوي على قوالب صممت بطابعة 3D، حيث توضع على الأنف تحت تأثير التخدير الموضعي، ثم يحقن بإبر مجهرية مشحونة بتيار كهربائي.

وعندما يصبح غضروف الأنف أكثر مرونة، يتم تشكيل أنسجته وتغير شكل الأنف وتصغيره، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

واختبرت التقنية بنجاح على أرنب لتصحيح أذنيه، حيث يستعد الباحثون لاختبارها على عينة بشرية.