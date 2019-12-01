الشخير ليس حكراً على الرجال

المصدر: دبي - البيان الصحي

يذهب الرأي السائد منذ وقت طويل إلى أن الشخير أثناء النوم مشكلة تتعلق بالرجال بشكل عام، لكن دراسة جديدة كشفت أن النساء أيضاً يمكن أن يعانين من المشكلة نفسها وبالشدة نفسها.

ولا تعترف النساء عادة بأنهن يصدرن أصوات الشخير خلال النوم، وحتى عندما يفعلن ذلك فإنهن يصممن على أن شخيرهن لا يكون مرتفعاً مثل الرجال، وهو ما تبين عدم صحته.

وكشفت دراسة منشورة في دورية طب النوم السريري عن أن باحثين درسوا حالات نحو 2000 مريض في مختبر متخصص في دراسات النوم خلصوا إلى أن نحو 40% من النساء اللاتي قلن إنهن لا يعانين من مشكلة الشخير يصدرن بالفعل هذه الأصوات أثناء النوم بشكل كثيف أو شديد الكثافة.

وشملت الدراسة 1913 مريضاً وهم 675 امرأة و1238 رجلاً.