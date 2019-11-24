دراسة مثيرة: النرجسية والأنانية تحميان من الأمراض العقلية

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة حديثة أُجريت في جامعة كوينز في لفاست، أن الأنانية والنرجسية تحميان أصحابهما من الأمراض العقلية، وخاصة في ما يتعلق بالاكتئاب واضطرابات القلق.

ووفقاً لما ذكرته مجلة ميديكال إكسبريس، أوضح كوستاس باباجورجيو خبير علم النفس في الجامعة وقائد الدراسة، أن أصحاب الشخصية النرجسية أقل توتراً، وأقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.

وشملت الدراسة 3 أبحاث مستقلة اعتمد كل منها على بيانات أكثر من 700 شخص بالغ، مع تسليط الضوء على بعض الجوانب الإيجابية للنرجسية لدى المشاركين، مثل القدرة على احتواء أعراض الأمراض النفسية والتغلب عليها أو مواجهتها.

وكان من أبرز نتائج الدراسة أن أصحاب الشخصية النرجسية المحبة للعظمة والمعروفة أيضاً باسم النرجسية العظَمية، يتمتعون بصحة عقلية أفضل من غيرهم، ويكونون أقل عرضة للشعور بالتوتر والإصابة بالاكتئاب.

جوانب إيجابية

وقال كوستاس: تشير دراساتنا إلى أن النرجسية العظمية ترتبط ببعض الجوانب الإيجابية للغاية من ناحية الصحة العقلية، مثل تعزيز الثقة بالذات، والقدرة على توجيه الأهداف في الحياة، فضلاً عن الحماية من الاكتئاب والقلق.